Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В субботу, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме дан старт проекту «Больше, чем работа», который позволит молодежи путешествовать и проходить стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства в крупные компании страны. Проект реализуется в рамках программы «Больше, чем путешествие» Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм) и президентской платформой «Россия — страна возможностей».

ПМЭФ Дарья Драй, ИА REGNUM

Новый проект «Больше, чем работа» поможет преодолеть проблему нехватки квалифицированных кадров в регионах страны, снизит риски незанятости и безработицы среди молодежи и посодействует профильному трудоустройству.

«Проект «Больше, чем работа», который мы презентуем на этом ПМЭФ охватывает разные сферы. Это и про экономику, и про туризм, и про социальный климат, и про региональную политику. Мне нравится, что связующим звеном в этих важных отраслях выступают молодые люди. При должном внимании со стороны региональных властей, губернаторов — проект может не просто выстрелить, он может по-новому раскрыть перспективы рынка труда, сформировать устойчивый спрос на молодой персонал в провинциальных регионах, превратив их в локомотив развития страны», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева .

«Большинство проектов нашей платформы «Россия — страна возможностей» помогают школьникам определиться с будущей профессией, а студентам получить стажировку или первую работу. Сейчас лето и ребятам хочется не только получить профессиональный опыт, но и отправиться в путешествие. Сегодня запускается новый спецпроект в рамках программы «Больше, чем путешествие», который позволит молодежи со всей страны отправиться в поездки по России с возможностью пройти производственную практику или стажировку на предприятиях с перспективой трудоустройства, а также освоить необходимые для этого навыки и знания, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров .

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Более 50 тысяч участников со всей страны ежегодно отправляются в уникальные путешествия, аналогов которым нет. Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» и российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 370 маршрутов.

Проект «Больше, чем работа» также направлен на решение проблемы «утечки мозгов» из отдалённых регионов нашей страны через создание идеи осознанной миграции, презентацию карьерных возможностей внутри страны и формирование позитивного образа России.

В официальном открытии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, координатор проекта «Больше, чем работа» от Росмолодежь. Карьера Денис Александров.