Москва, 18 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Объём средств на развитие российской медицины будет увеличиваться. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах.

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«За последние годы мы постоянно увеличиваем объём финансирования на эти цели. И он будет увеличиваться в ближайшее время, в ближайшие годы», — сказал президент.

Он отметил, что развитие системы здравоохранения — одно из важных направлений работы российских властей на всех уровнях.