Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, что служит основой устойчивости и психологической стабильности в быстро меняющемся мире

Мария Афонина АНО «Россия — страна возможностей»

ИА REGNUM: В последние месяцы международная обстановка резко сместила общественные устои. Нам не уйти от той реалии, что общество сейчас напряжено и разобщено. Отчасти «точкой сборки» его являются патриотические настроения граждан, но лишь отчасти. Какие традиционные ценности сейчас должны выйти на первый план, чтобы «разрядить» ситуацию в стране?

Мария Афонина: Да, сейчас действительно нестабильное, постоянно меняющееся время. У него есть такой окроним — BANI-мир, который пришел на смену VUCA-миру. Основное их отличие в том, что– BANI-мир — мир очень хрупкий, то есть мир, который может в любой момент сломаться. А человеку, для того, чтобы не сломаться, выжить и как-то держаться в этом хрупком, неустойчивом, нелинейном мире, очень важна основа, очень важен внутренний стержень. И что может дать человеку этот стержень? Понятно, какие-то устоявшиеся традиции, и в этом смысле я вижу серьезный разворот к семейным ценностям. Они всегда у нас были очень крепкими, но сейчас им уделяется особое внимание. Но имеет место такой парадокс: да, есть дети и есть родители. Но раньше не хватало времени. Потому что родители раньше были бесконечно заняты. Была даже такая метафора «ребенок с ключом на шее» — ребенок, который растет, развивается и воспитывается самостоятельно. Но случилась пандемия, и постпандемийная история.

Это позволило людям иметь гибкий график, работать удаленно. И это вроде как высвободило время, и семья в большей степени находится вместе. Но все равно, члены семьи находятся отдельно. Потому что поговорить все равно не о чем, каждый сидит в своем гаджете, и зачастую, даже находясь в одном пространстве, проще отправить информацию в семейный чат, чем об этом поговорить. И поэтому сейчас крайне важно учить детей и взрослых находить общие интересы. Как это можно сделать? Нужно развивать семью, нужно развивать себя. У нас, в образовательном центре платформы «Россия — страна возможностей» есть ежегодная программа — Семейная мастерская «Сенеж», в которой мы проводим многожанровые семинары. Прямо сейчас в Подмосковье на берегу нашего прекрасного озера «Сенеж» в Солнечногорске проходит еже третья очная программа.

До этого очного этапа семьи — наши участники, почти два месяца работали и учились в он-лайне. Наши слушатели — это победители наших конкурсов, но конкретно для этой программы мы взяли более широкую рамку, и давали возможность подключаться к этой программе всем, кому это было интересно. Обучение проходило в нашем ТГ-канале, гостями были психологи, педагоги.

Мастерами Семейной мастерской «Сенеж» сейчас являются Шалва Александрович Амонашвили и его сын Паата Шалвович, которые удивительно держат аудиторию родителей, дают много полезной информации и советы.

Мы делали вместе с родителями и детьми «квартирники», рассказывали о том, какое можно посмотреть кино с детьми, и что из него следует обсудить, какой из него можно «достать» смысл, и как потом на основе этого сформировать ценности семьи. Ведь от того какие ценности я передаю своему ребенку, зависит то, какие ценности он потом будет транслировать как сотрудник, как руководитель, как гражданин.

В пятницу, 17 июля лучшие семьи — участники программы — приехали в Мастерскую управления «Сенеж» с детьми, и у них будет три дня проходить серия увлекательных занятий. Они поставят совместный спектакль, и получат знания, которые им нужны «здесь и сейчас», получат навыки работы с разновозрастными детьми — как коммуницировать, как поддерживать друг друга в турбулентное время.

Почему еще важны семейные ценности? Потому что именно в семье мы ищем спокойствия и защиты, своеобразные «якоря». Среди наших слушателей много лидеров, управленцев, людей, для которых в какой-то момент карьера выходит на первое место. Но очень важно за этой ведущей деятельностью иногда не потерять все остальное. Ведь часто считается, что близкие люди подождут. Мама, папа, дети, друзья подождут. Но и дружить надо уметь, и родителям надо уделять внимание — ведь все это в любой момент может закончиться.

И вторая история, которая хорошо считывается нашим культурным кодом — это способность наших людей, нашего народа, в трудную минуту сплотиться и поддержать друг друга. И мы это наблюдали в рамках пандемии, когда весь мир объединился, и мы все вместе через эту историю прошли. Мы это наблюдали и в России, на примере акции #МЫВМЕСТЕ, которое до этого имело зачатки волонтерства взаимопомощи, но пандемия показала, как важно этим заниматься системно.

Немалое значение в Мастерской управления «Сенеж» имеет и социальное проектирование, причем речь идет о проектах, которые также ориентированы на поддержку и помощь, улучшение жизни конкретного человека, семьи, города, территории. Например, выпускницы программы «Женщина — лидер» создали и мультиплицировали проекты по популяризации малых городов и придания им идентичности на примере Урюпинска (Волгоградская область) и Боровска (Калужская область). Эти проекты о том, как небольшой город можно сделать уникальным и привлекательным.

У нас есть проекты о том, как обезопасить детей от излишнего общения в социальных сетях, и спасти от деструктивной информации в интернете. Ведь мы понимаем, что, как ты не закрывай все эти негативные ресурсы, как ты не ставь «родительский контроль», наши дети сейчас общаются с техникой гораздо лучше, чем мы, нам за ними не угнаться, и всего опасного не запретить. Самое важное здесь — просвещение.

И, конечно, несомненная ценность — это саморазвитие. Потому что, когда тебе кажется, что ты уже все знаешь — это такой тревожный момент.

ИА REGNUM: А у Вас нет ощущения, что саморазвитие — это такая мантра: «я саморазвиваюсь, я абстрагировался от актуальных проблем, зато учу шумерский язык, и таким образом саморазвиваюсь»?

Мария Афонина: А мне кажется, это и неплохо. С одной стороны, это именно мантра, медитация, которая позволяет тебе на фоне основной работы развивать жизненный баланс, оставаться полноценной, многогранной личностью.

Я очень люблю психологию, управление, лидерство, и в какой-то момент жизни вся литература, которую я читала, все курсы, которые я проходила, были про это. И я почувствовала, что упускаю другие сферы — художественную литературу, творчество, спорт. Как психолог, я понимаю, что, если не заниматься саморазвитием, скоро потеряешь качество, как профессионал. Потому что знания устаревают очень быстро, и нельзя научиться впрок. Я не могу сейчас набрать себе кучу обучающих курсов — пока акции, скидки, или бесплатно, а посмотреть их когда-нибудь потом. Но «когда-нибудь» — это «дорога в никуда», поэтому я считаю, что нужно брать именно то, что нужно тебе здесь и сейчас, для твоей работы, для твоего хобби, для твоего развития.

ИА REGNUM: В рамках ПМЭФ Вы принимаете участие в сессии, посвященной устойчивости к стрессовым обстоятельствам. Ваш прогноз — кто будет устойчивее к общественному стрессу — мужчины или женщины? Какие возрастные категории? Представители каких профессий?

Мария Афонина: Недавно мы проводили исследование среди выпускников наших обучающих программ по поводу того, какие сейчас нужны компетенции руководителям, в том числе и в условиях стресса. Так вот стрессоустойчивость была названа одним из важнейших качеств современного руководителя, для работы в современном мире. А рядом со стрессоустойчивостью находится способность управления своим состоянием, способность постоянно быть в ресурсе. И у нас есть выборка, согласно которой женщины являются более устойчивыми к стрессу.

Поведением женщины управляет одновременно семь гормонов. И понятно, когда их семь, они делают поведение женщины более стабильным, более устойчивым. Это такая своеобразная, «плита устойчивости», способность к решению более сложного спектра задач. Что происходит в стрессе, в ситуации неопределенности? На нас сваливается пласт разноплановых задач. Мужчина, поведением которого управляет в бОльшей части один гормон, не способен решать несколько разноплановых задач одновременно. Женщина может слушать подкаст, править текст, одним глазом смотреть новости и другим смотреть за детьми, и быть при этом эффективной.

А когда начинается работа в стрессовой ситуации, все ресурсы организма направлены на три органа — мозг, сердце и легкие. Замечали, как часто в стрессе холодеют руки или ноги? Организм мобилизуется на обеспечение работы мозга, сердца и легких. Мозг — это наша с Вами креативность, в том числе и поиск выхода из сложных ситуаций. И важно знать, что, если ты попал в стрессовую ситуацию — ты точно не пропадешь, потому что тебе в этот момент поможет весь организм.

И еще, человек в ситуации стресса проявляется таким, какой он есть на самом деле. Мы все проходим много тренингов, мы все научились носить социальные маски, и в разных ситуациях мы ведем себя по-разному. И лишь в стрессе мы таковы, какие мы есть на самом деле. А там только две классических схемы. Либо ты побледнеешь, и это означает, что ты всегда будешь уходить от проблемы. Либо ты покраснеешь, а это значит, что ты намерен бороться. Между прочим, в древнем Риме так формировали войска — вводили людей в состояние стресса, и принимали на службу только тех, кто краснел.

ИА REGNUM: Какова роль программы «Женщина-лидер» в сложившейся в мире ситуации?

Мария Афонина: Как мы уже говорили, женщине в ситуации стресса свойственно собраться и идти вперед, поддерживать окружающих и правильно работать с командой. Но это возможно лишь тогда, когда женщина развивает свое лидерство, не копируя поведение мужчины, и не копируя его управленческую позицию. И тогда, через «мягкую силу», через способность быть эмпатичной, через способность вести переговоры, через способность признать свою интуицию и слушать свою интуицию, делать как раз то, что сейчас нам необходимо. В сегодняшней ситуации неопределённости женская сила, мягкая сила очень важна и необходима.

И еще один интересный профит нашей программы — это социальные проекты. Женщины делают очень хорошо, потому что они хорошо понимают, чего не хватает детям, мужьям, чего не хватает для сплоченности. В портфеле нашей программы уже 72 социальных проекта. И вот интересная статистика: у нас 421 выпускница, а благополучателями от их проектов стали свыше 30 тысяч человек. Это как камушек, который упал в воду. Вроде бы, он один, и просто упал в воду. Но от него пошли круги. И это дает очень хороший и социальный, и экономический эффект.