18 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Западная пропаганда пытается представить действия Москвы на Украине как завоевательные. Но согласие РФ на возможное вступление Украины в ЕС рушит эти доводы. Уже сейчас нужно искать ответы, новые объяснения для жителей Парижа, Берлина и Амстердама. Чтобы никто не задумался: а на верной ли они стороне?

Евгений Цоц, , 19:33 — REGNUM В шахматной партии с Западом у России просчитан любой следующий ход. Война — значит, война. Переговоры — значит, переговоры. Санкции — хорошо, санкции. Украина в ЕС — значит, в ЕС. Когда позиция изучена далёко вперёд, не важно, какой играть дебют, брать пешку или оставить свою под боем. Любой из вариантов сам по себе не даёт победы противнику. На всё есть ответ.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Россия хорошо подготовилась к эскалации. Задача глобальна — достижение справедливости и конечного мира для народа. Ситуация, когда через каждые 50-100 лет Запад пробует на прочность нашу страну, больше не может устраивать. Нужен тысячелетний мир.

В ходе российской спецоперации Украина не может выиграть на поле боя. Нет, какую-то локальную битву очень даже, у ВСУ есть неплохие командиры и бойцы, есть и фактор случайности. Но общий военный сюжет означает быстрое или медленное, но перемалывание украинской армии. Чем упорнее сопротивление, тем вероятнее летальный исход для её солдат.

Киевские власти не могут выиграть переговоры, если начнут выполнять требования российской стороны. Сама построенная на Украине система власти такова, что даже за юридические уступки Крыма и Донбасса президента Владимира Зеленского и его свиту ожидает свирепая свора националистов. А уж за попытки разобраться с «хероями АТО» — и вовсе жестокая расправа.

Проблема зависимого от запрещённых препаратов главы киевского режима в том, что он является посаженной марионеткой, а не лицом, принимающим решения. И реальная власть у него закончится ровно в момент, когда попытается дёргать ниточки, за которые держат его хозяева.

По этой же причине, кстати, Зеленский не может дать команды отступать. И в результате батальоны, бригады и полки украинской армии то и дело попадают в окружение. Это потому, что за отступление главнокомандующему придётся отвечать на вопросы. А гибель бойцов или даже пленение в бою — будни войны.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако совершив переворот в Киеве, ещё более радикальным националистам нужно ещё и удержать власть. И с этим будут проблемы, потому что сейчас уже не 2014 год. Безнаказанность закончилась. Да и нельзя утверждать, что в Киеве нет пророссийских сил, которые при нынешнем режиме, конечно, не могут показаться, но во время смуты получат шанс.

Для Зеленского оптимальный выход — Украина в ЕС. Под этим предлогом он может отдать территории с русским населением, остаться цел и невредим, с деньгами и на троне, представив случившееся как свою победу. И в чём-то будет прав. Но и Россию событие устраивает сразу по ряду причин.

Во-первых, установятся географические результаты спецоперации и в Донбассе перестанут стрелять.

Во-вторых, преступный разгул Киеву придётся резко умерить, снизив расправы над оппозицией и этническими русскими. Примерно до уровня Прибалтики.

В-третьих, Украина окажется для Евросоюза Троянским конём. Государство требует больших вложений, к которым именно сейчас Брюссель не готов. В условиях, когда Евросоюз оказался в шаге от энергетического и продовольственного, а следом и промышленного кризиса, он рискует посадить на шею очень серьёзное ярмо.

Способ решения, собственно, один — напечатать евро и нанять по всему свету на них специалистов, которые займутся восстановлением Украины. Или второй вариант того же — поддаться соблазну и направить на эти цели замороженные российские деньги, предварительно конфисковав их. Результатом будет потеря доверия и к валюте, и к финансовым институтам ЕС всех партнёров в мире.

Евро Alexas_Fotos

Отдельно стоит ждать разочарования стран, которых Украина обойдёт в очереди. В первую очередь, Турции, экономически находящейся на пару ступенек выше. Но ещё более болезненной проблемой станет разочарование самих украинцев, которых вместе с Евросоюзом встретят не красивая жизнь, а новые испытания. А морковки уже нет — всё, съедена.

Кроме того, Украина внутри ЕС будет настроена пропольски и проамерикански, и уже сейчас пытается унижать Германию, главный мотор союза, даже не присоединившись к объединению. Таким образом, к неизбежным экономическим трудностям ЕС ожидает и политический раскол. Захотят ли жители западноевропейских стран находиться в роли донора для украинцев, большой вопрос.

Ну, и, конечно, наивно полагать, что вступление в Евросоюз «спрячет» Киев от Москвы. Не изменятся ни география, ни военное превосходство России. Большинство граждан Украины не перестанут быть русскими с любым паспортом и с любой государственной идеологией. И в целом Евросоюз сохранит зависимость от российского топлива, а частичная свобода (например, по нефти) достанется дорогой ценой.