Донецк, 18 июня, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате сегодняшнего (18 июня) обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР число погибших возросло до пяти человек, еще 12 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Старомихайловку.