Кабул, 18 июня, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Силы безопасности Афганистана в результате спецоперации освободили ранее захваченный террористами в Кабуле сикхский храм. Об этом сообщает Ariana News.

В Афганистане

Нападение произошло утром 18 июня. По последним данным, террористы убили одного человека и семерых ранили. Кроме того, в храме возник пожар.

Отмечается, что сотрудники специальных служб провели операцию по освобождению заложников. Злоумышленники были обезврежены. Во время боя погиб сотрудник силовых структур.

Ответственность за террористический акт пока на себя не взяла ни одна террористическая группировка.