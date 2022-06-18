Грозный, , 17:44 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 июня в видеобращении в Telegram-канале подверг резкой критике страны ОДКБ.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

По словам Кадырова, от ОДКБ России нет никакой пользы. В отличие от европейских стран, активно проводящих проукраинскую политику, страны ОДКБ, боясь попасть под западные санкции, совершенно не поддерживают Россию в её борьбе с украинскими бандеровцами и фашистами, считает Кадыров.

«Я прошу вас, руководители бывшего Советского Союза, объединитесь и скажите своё слово… Россия спасла Казахстан… Когда он стал терять суверенитет, кто помог? Россия! Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия и Путин! Кто спас Белоруссию? Россия!», — заявил Кадыров.

Кадыров добавил, что он удивлён молчанием стран ОДКБ и призвал их, не боясь западных санкций, вести себя, как настоящие союзники России.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать ДНР и ЛНР, а также заявил, что военная помощь, оказанная Россией Казахстану во время массовых беспорядков не имела решающего значения.