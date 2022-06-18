Лондон, , 17:40 — REGNUM Лондонский «Арсенал», как сообщает издание Football.London, предложил «Наполи» рекордную для клуба сумму в размере 98 миллионов евро за трансфер 23-летнего форварда сборной Нигерии Виктора Осимхена.

Виктор Осимхен Liondartois

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб отклонил предыдущее предложение «канониров» в размере 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего нигерийца в 23 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 27-ми матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых и одну красную карточки.