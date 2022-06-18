Калуга, , 17:40 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что некоторые иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в регионе. При этом он не стал называть их названия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

«Для нас очень важно выполнить задачу, поставленную президентом России — возобновить работу автопроизводителей и сохранить рабочие коллективы, — отметил Шапша. — Сегодня наши иностранные партнёры выполняют свои обязательства по заработной плате».

Он подчеркнул, что отечественный автопром в Калужской области был создан с нуля.