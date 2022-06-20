Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Организаторы петербургского праздника выпускников «Алые паруса» рассказали о дизайне оформления главной сцены на Дворцовой площади, на которой пройдёт концерт. Об этом сообщили в пресс-службе «Пятого канала».

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса» (архивное фото)

В этом году при разработке дизайна сцены организаторы вновь добились уникальности: конструкция будет включать геометрические элементы. Для предоставления артистам возможности работать на различных площадках, их разместят на разных плоскостях сцены. По задумке дизайнеров, такое оформление станет отсылкой к эпохе конструктивизма, но представит собой современный модернизм в архитектуре.

«В этом году у нас необычная форма сцены, достаточно инновационная. Мы используем 3D-технологии и видеомэппинг для создания эффекта оптических иллюзий», — пояснил арт-директор видеоконтента Антон Сакара.

Стоит отметить, что сцена будет подвижной. Во время концертной программы конструкции будут перемещаться, видоизменяться. Ключевым элементом будет широкоформатный экран с двумя гранями.

Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдёт в Петербурге 24 июня. Старт программы намечен на 22:00. Выпускники смогут послушать популярных у молодежи отечественных исполнителей, а затем увидеть фрегат с алыми парусами, который пройдёт по Неве в сопровождении свето-пиротехнического шоу.