Лондон, , 17:34 — REGNUM Руководство лондонского «Вест Хэма» планирует отдать 24-летнего атакующего полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича в аренду. Об этом 18 июня сообщило издание Dalmatinskiportal.

Влашич в окружении защитников Урала Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Среди клубов, которые могут подписать Влашича — «Хайдук» и «Торино». Ранее агент хорвата заявлял, что возвращение футболиста в московский ЦСКА исключено.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

За «молотобойцев» 24-летний полузащитник выступает с 31 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.