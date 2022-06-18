Лондон, 18 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Вест Хэма» планирует отдать 24-летнего атакующего полузащитника сборной Хорватии Николу Влашича в аренду. Об этом 18 июня сообщило издание Dalmatinskiportal.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Среди клубов, которые могут подписать Влашича — «Хайдук» и «Торино». Ранее агент хорвата заявлял, что возвращение футболиста в московский ЦСКА исключено.

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

За «молотобойцев» 24-летний полузащитник выступает с 31 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.