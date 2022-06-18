На Ямале утонули двое мужчин
Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, 18 июня, 2022, 17:32 — ИА Регнум. На Ямале в Приуральском районе утонули двое мужчин. Об этом сообщает окружное управление СКР.
ГУ МЧС по Красноярскому краю
Тонущий человек
Трагедия произошла 15 июня вечером. Граждане переправлялись через реку Надияха в самодельной лодке. В 100 метрах от села Белоярска она перевернулась и мужчины погибли.
Их тела уже выловили. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводятся следственные действия.