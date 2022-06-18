Манчестер, Великобритания, , 17:21 — REGNUM Мадридский «Реал» планирует через два года, после завершения сезона 2023/24, выкупить 21-летнего центрфорварда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом 18 июня сообщило испанское издание As.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

По информации источника, «Реал» сможет выкупить норвежца у «горожан» летом 2024 года за 150 миллионов евро, так как после завершения сезона 2023/24 в контракте футболиста станет доступна опция выкупа без согласия руководства «Ман Сити».

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд, выступая за дортмундскую «Боруссию», принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 7-ю результативным передачами.

«Манчестер Сити» выкупил Холанда у «Боруссии» за 75 миллионов евро. При этом трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.