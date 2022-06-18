Донецк, 18 июня, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Ворошиловский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:45 — населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка.