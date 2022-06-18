Рим, , 17:14 — REGNUM Как сообщает издание Corriere dello Sport, лондонский «Челси» включился в борьбу за 27-летнего центрального полузащитника римского «Лацио» и сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича.

Сергей Милинкович-Савич Soccer.ru

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Сергей Милинкович-Савич принял участие в 37-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, одиннадцатью результативными передачами и получил четыре желтые и одну красную карточки.

Ранее сообщалось, что на Милинковича-Савича также претендуют «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 6 августа 2015 года после перехода из бельгийского «Генка» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость сербского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.