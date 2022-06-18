Донецк, 18 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Горняк (Кураховская городская община) — населенный пункт Старомихайловка: выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ вновь обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка.