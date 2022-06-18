Москва, 18 июня, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подумать, как усовершенствовать оплату труда медиков. Об этом он сказал во время видеосвязи на церемонии открытия медцентров в регионах.

(сс) UNMEER Медик

«Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно»,— сказал Путин.

Он подчеркнул, что пообщался с сотрудницей фельдшерско-акушерского пункта, которая получает 30 тысяч рублей. И это, по его словам, мало для 30 лет работы.