Донецк, , 16:56 — REGNUM Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 2 снаряда калибра 155 мм.