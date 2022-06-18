Вашингтон, 18 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Российские крылатые ракеты «Калибр» — смертоносное и точное оружие. Об этом заявил американский эксперт в области безопасности Алекс Бэтли.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

«Благодаря дальности и точности «Калибра» корабли могут подвергать риску удаленные цели, что позволяет российским военным легче сдерживать, угрожать и уничтожать такие цели», — пишет Бэтли.

Он отметил, что разработка может поражать цели на большом расстоянии и несёт 450-килограммовую боеголовку.