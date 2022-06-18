Киев, 18 июня, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник 18 июня в своём Telegram-канале пошутил по поводу отказа США передать Украине свои беспилотники.

U.S. Army БПЛА MQ-1C Gray Eagle

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«США приостановили поставку Киеву четырех ударных дронов, — написал Мирошник. — Опасаются, что они попадут в руки русских и все секреты будут раскрыты. А жаль. На них у наших бойцов уже были планы…».

Напомним, как сообщало ранее агентство Reuters, власти США передумали поставлять Украине разведывательно-ударные БПЛА MQ-1 °C Gray Eagle, опасаясь, что они могут попасть в распоряжение российских военных и тем самым будет нанёсен существенный ущерб национальной безопасности страны.