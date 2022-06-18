Нижневартовск, Югра, 18 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Югре предприниматель из Нижневартовска подозревается в даче взятки руководителю государственного предприятия и причинении этому предприятию ущерба на общую сумму более 19,5 млн рублей. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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По версии следствия, эта дама оказывала гражданам, обращающимся в паспортно-визовую службу, услуги технического характера. И за взятку в размере 500 тыс. рублей она получала от директора окружного филиала госпредприятия данные об оказанных филиалом услугах населению. Затем гражданка оформляла фиктивные документы о якобы выполнении работ её сотрудниками. В результате она получила более 19,5 млн рублей на оплату этих услуг.

Преступные действия были выявлены в ходе расследования уголовного дела в отношении руководителя филиала. Проводится расследование.