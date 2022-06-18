Лондон, , 16:48 — REGNUM 18 июня пресс-служба лондонского «Арсенала» объявила о продлении контракта с 23-летним нападающим молодежной сборной Англии Эдуардом Нкетиа. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

ФК «Арсенал»

«Рад, что Эдди остается с нами. Он олицетворяет то, чем мы живем, и все ценности клуба. Очень довольны, что он продлил контракт, теперь мы должны приступить к работе и продолжать развивать в нем великий талант и личность», — заявил главный тренер «канониров» Микель Артета.

В прошедшем сезоне Эдуард Нкетиа принял участие в 27-ми матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил три желтые карточки.