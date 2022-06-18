Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза предвещает непростые широкомасштабные и глубокие изменения для всего ЕС. Об этом написали политологи Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей в статье, опубликованной 17 июня на сайте Politico.eu.

Зеленский. ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению авторов, отчасти это связано с тем, что относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС.

Украина, как государство-член будет иметь большой «вес в политике», проводимой путём голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте, отмечают эксперты.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотя ЕС и не ставит перед Украиной никаких препятствий, ей предстоит долгий и трудный путь со многими условиями, которые необходимо выполнить после предоставления статуса кандидата.