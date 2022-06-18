Москва, 18 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. Кадры размещены в телеграм-канале ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Rulexip Ка-52

«Кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ в ходе специальной военной операции», — говорится в описании к видео.

В Минобороны отметили, что полеты Ка-52 проходят на предельно малых высотах.