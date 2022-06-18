Москва, 18 июня, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Более 30 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 18 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:20 мск в аэропорту «Внуково» задержано 10 авиарейсов, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов; в аэропорту «Домодедово» задержано 10 рейсов, еще два отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что тёплая погода с переменной облачностью и кратковременным дождём ожидается в Москве и Московской области 18 июня.