Сургут, Югра, 18 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Сургуте (Югра) задержали подозреваемого в убийстве 73-летнего мужчины. Об этом сообщает окружное управление СКР.

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Тело мужчины было обнаружено утром 12 июня рядом с остановочным павильоном. На нём зафиксировали травмы головы.

Под подозрение попал ранее судимый 40-летний гражданин. Он проживал вместе со своей жертвой в центре реабилитации бездомных. Конфликт между ними произошёл в ночь с 11 на 12 июня. В ходе него он нанёс оппоненту по голове не меньше девяти ударов монтировкой.