Из обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахты в Донецке вывели горняков
Донецк, 18 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Донецке на поверхность подняли остававшихся под землей из-за обстрелов горняков обесточенной шахты имени Засядько. Об этом со ссылкой на министерство угля и энергетики ДНР сообщило Донецкое агентство новостей.
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Шахта
Уточняется, что все шахтёры подняты на поверхность, пострадавших нет.
Напомним, что 76 рабочих оказались под землей в шахте имени Засядько, которая была обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск.