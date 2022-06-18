Донецк, 18 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Донецке на поверхность подняли остававшихся под землей из-за обстрелов горняков обесточенной шахты имени Засядько. Об этом со ссылкой на министерство угля и энергетики ДНР сообщило Донецкое агентство новостей.

Geograph.org.uk Шахта

Уточняется, что все шахтёры подняты на поверхность, пострадавших нет.

Напомним, что 76 рабочих оказались под землей в шахте имени Засядько, которая была обесточена из-за обстрелов со стороны украинских войск.