Грозный, , 16:21 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров 18 июня в своём Telegram-канале сообщил, что около 200 гражданских лиц, среди которых дети, старики и женщины самостоятельно, на свой страх и риск, смогли покинуть промышленную зону Северодонецка.

Химический комбинат «Азот». Северодонецк Igor606

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По словам Кадырова, вышедшие ничего не слышали об объявленном российской стороной «зелёном коридоре», так как украинские националисты умышленно скрыли от них эти сведения. Кроме того, отметил он, местные жители из-за угроз расправы со стороны националистов боятся покинуть зону боёв. Глава Чечни подчеркнул, что гибель мирных жителей на руку украинской стороне, которая с радостью обвинит в этом российских солдат.

«Когда мы думаем, что ниже падать уже некуда, киевский режим пробивает очередное дно. Охотно поддерживая подобные бесчеловечные методы ведения боя, они закапывают себя ещё глубже. Мало-помалу люди осознают истинную сущность киевской верхушки и их сторонников в лице «продвинутого» Запада. Для них жизни простых людей и гроша ломаного не стоят, главное, чтобы карманы набивались ценной валютой», — отметил Кадыров.

Напомним, что на территории удерживаемого украинскими формированиями химического комбината «Азот» находится значительное количество гражданского населения.