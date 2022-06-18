Аша, Челябинская область, 18 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В Челябинской области две пожилые женщины отдали мошенникам деньги, пытаясь помочь своим родственникам, якобы попавшим в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Дамы 1944 и 1946 года рождения проживают в Ашинском районе. Одна из них отдала неизвестным 440 тыс. рублей, а вторая — 50 тыс. рублей. Перед этим им позвонили некие лица, которые представились полицейскими, и заявили о том, что их дети якобы спровоцировали ДТП.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся расследования.