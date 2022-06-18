Вашингтон, 18 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Ведущий Fox News Такер Карлсон в эфире сообщил подробности из дневника дочери президента США Эшли Байден. В частности, он рассказал, что она пишет о том, что Джо Байден мылся с ней в душе, когда она была ребёнком.

Цитата из м/ф «В этом уголке мира». Реж. Катабути Сунао. 2016. Япония Дневник

Он отметил, что Эшли Байден не уточняет, сколько ей было лет в это время.

Также Карлсон заявил, что Байден использует ФБР и Минюст, чтобы привлечь к ответственности причастных к утечке информации из дневника.