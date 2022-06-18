Херсон, Украина, , 16:01 — REGNUM Выставка «Суворов — путь в бессмертие» Государственного мемориального музея А. В. Суворова в Санкт-Петербурге начала работу в Херсоне 18 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Начальник службы просветительской и патриотической работы музея Артемий Тучапский рассказал, что передвижная выставка была изготовлена при поддержке Минкультуры РФ. Экспозиция посвящена не только великому полководцу, но и всей его эпохе.

«В течение года она путешествовала по ДНР и ЛНР, была в разных южных регионах России, побывала в Петербурге и его окрестностях и вот теперь доехала до Херсона», — отметил Тучапский.

Также на церемонии открытия выставки были представлены планы по возвращению в государственную собственность дома, в котором жил Суворов. Александр Суворов, командовавший тогда войсками в Екатеринославской губернии и Таврической области, руководил строительством Херсонской крепости с 1972 года по 1974 год. С января 1973 года он жил в здании губернского правления.