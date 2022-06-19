Тбилиси, , 00:34 — REGNUM Председатель Европейского парламента Роберта Метсола считает, что ЕС должен предоставить Грузии такие же возможности, как Украине и Молдавии, сообщает 18 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

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«Для Украины статус кандидата посылает сильный политический сигнал против автократии, за свободу. От имени Европейского парламента я приветствую рекомендацию Европейской комиссии. Сегодняшнее решение дает нам возможность Совету Европы предоставить Украине статус кандидата. Мы также приветствуем рекомендацию предоставить Молдавии статус кандидата, и мы должны упорно трудиться, чтобы предоставить такую же возможность грузинскому народу. Наши двери должны оставаться открытыми, чтобы укреплять Европу, защищать наши ценности и защищать свободу», — заявила Метсола.

Напомним, что 17 июня Еврокомиссия не порекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.