Анкара, , 15:49 — REGNUM Саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина намерен провести турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 18 июня сообщил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня стало известно, что Вооружённые силы (ВС) Турции подвергли обстрелу ряд населённых пунктов на сирийской территории, которые находятся под контролем курдского ополчения.