Новокузнецк, Кемеровская область, 18 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Новокузнецке должник после запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля оплатил 90 штрафов ГИБДД. Общая сумма штрафов составила 54 тыс. рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

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«На исполнении в отделе судебных приставов по Центральному району Новокузнецка находились 90 исполнительных производств по штрафам ГИБДД в отношении гражданинана общую сумму 54 тыс. рублей. Мужчина, зная о своем долговом обязательстве, в добровольный для исполнения срок задолженности не оплатил», — уточнили в ведомстве.

Было вынесено постановление об обращении взыскания на средства должника, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.