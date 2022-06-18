Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Принятое накануне Еврейской комиссией решение поддержать предоставление Украине формального статуса кандидата на вступление в Евросоюз обернется для этого сообщества серьезными последствиями. Такое мнение 18 июня высказали Дэвид М. Херзенхорн и Эндрю Грей в своей статье для издания Politico.

По мнению авторов материала, в случае, если Украина действительно войдёт в ЕС, у киевского режима будет довольно серьёзная сила в Европарламенте.

«Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС. Украина, как государство-член, будет иметь большой вес в политике, проводимой путем голосования квалифицированным большинством, в котором играет роль население, и Украина также будет иметь право на значительную делегацию в Европейском парламенте», — говорится в статье.

При этом обозреватели напомнили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украину ожидает долгий и трудный путь со многими условиями для вступления в ЕС к которым относятся контрольные показатели, каковые Киеву нужно достигнуть для того, чтобы начались переговоры о вхождении в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вступать ли Украине в Европейский союз — дело Киева и Брюсселя. Москва не против евроинтеграции Украины, поскольку это вхождение в экономическое, а не в военное объединение.