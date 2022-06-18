Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Фильм «Флэш» стал первым «кинокризисом» генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава. Об этом пишет Deadline.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

Причиной проблем с будущим выходом картины стала череда скандалов, связанная с исполнителем главной роли Эзрой Миллером. Как отмечает издание, компания Warner Bros. пыталась «помочь» актёру, однако в СМИ продолжают появляться статьи о неадекватном поведении Миллера.

В Deadline считают, что у студии есть несколько способов выйти из этого кризиса. Генеральный директор Заслав может либо отказаться от рекламы картины и выпустить её в прокате в 2023 году, как и ожидалось — либо передать права на показ фильма стриминговому сервису HBO Max. Ещё дин из возможных вариантов — сделать из «Флэша» прибыльный хит, после чего убрать из франшизы скандального актёра, как это было с Джонни Деппом в «Фантастических тварях».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Эзру Миллера арестовали из-за неадекватного поведения в одном из баров на Гавайях (США). После этого появился судебный иск против актёра, в котором утверждалось, что Миллер домогался несовершеннолетней и поставлял ей запрещённые вещества и алкоголь.

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