Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Сервис купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг будет запущен в России в 2022 году. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью РИА Новости.

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Министр рассказал, что ведомство уже начало тестировать этот сервис. Он отметил, что на площадке будет использоваться электронная подпись, выдаваемая сервисом госуслуг.

Для оформления сделок будет использоваться усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Она является электронным аналогом подписи от руки.

«Мы планируем, что летом мы введём этот сервис в промышленную эксплуатацию», — заявил Шадаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в 2022 году правительство России выделит более 20 млрд рублей на поддержку спроса в автомобильной промышленности.