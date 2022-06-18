Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 15:32 — REGNUM В Тюменской области СКР устанавливает обстоятельства гибели двух девочек в водоёме. Об этом сообщает областное следственное управление.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Установлено, что тюменки 2009 и 2011 года рождения отправились купаться, не уведомив об этом взрослых. Они не смогли выплыть и утонули.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в заливе реки Тавда вечером 17 июня. Их тела нашли в тот же день.

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