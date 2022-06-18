Нижнетавдинский район, Тюменская область, 18 июня, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В Тюменской области СКР устанавливает обстоятельства гибели двух девочек в водоёме. Об этом сообщает областное следственное управление.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Установлено, что тюменки 2009 и 2011 года рождения отправились купаться, не уведомив об этом взрослых. Они не смогли выплыть и утонули.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в заливе реки Тавда вечером 17 июня. Их тела нашли в тот же день.