Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Итоги военной помощи киевскому режиму на общую сумму $5,6 млрд, которая была выделена Вашингтоном с 24 февраля, подвело на своём сайте 18 июня министерство обороны США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что в числе этой помощи Пентагоном было поставлено Киеву: свыше 1,4 тыс. ПЗРК Stinger; более 6,5 тыс. ПТРК Javelin и свыше 20 тыс. других противотанковых систем; более 700 дронов-камикадзе Switchblade; 126 гаубиц калибра 155 мм и 260 тыс. боеприпасов к ним; 108 тактических машин для буксировки гаубиц и 19 тактических машин для эвакуации техники; высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы; 20 вертолетов Ми-17; «сотни» бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин; 200 бронетранспортеров M113; свыше 7 тыс. единиц стрелкового оружия и более 50 млн патронов к нему; 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок; и 121 дрон-камикадзе Phoenix Ghost.

Помимо того, добавляется, что также украинские боевики получили: ракетные системы с лазерным наведением; беспилотники RQ-20 «Puma»; беспилотные корабли береговой обороны; два контрбатарейных радара; четыре противоминометных радара; четыре радара воздушного наблюдения; и две единицы БРК «Гарпун».

Кроме этого, отмечается, что также киевским режимом были получены противопехотные мины M18A1 Claymore; взрывчатка С-4 и подрывное оборудование для расчистки препятствий; тактические защищенные системы связи; тысячи приборов ночного видения, тепловизионных комплексов, оптики и лазерных дальномеров; коммерческие услуги спутниковой съемки; защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов; химическое, биологическое, радиологическое и ядерное защитное оборудование; медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи; электронное оборудование для подавления помех; полевое оборудование и запасные части; а также финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить.