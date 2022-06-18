Москва, 18 июня, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника поблагодарил российских медиков за их доблестный и самоотверженный труд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Хочу выразить искреннюю благодарность всему медицинскому сообществу России за доблестный, самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений наших врачей и фельдшеров, сестер милосердия, за то, что вы с огромным внутренним достоинством исполняете свою миссию, потому что профессионализм настоящего врача, медицинского работника неотделим от душевной щедрости», — сказал Путин.

«Хочу особо обратиться к военным врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, которые порой, жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами, на передовой. Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции», — добавил он.