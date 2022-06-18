Донецк, , 15:25 — REGNUM Два мирных жителя получили ранения при обстреле пляжа в Мироновке в ДНР со стороны ВСУ. Об этом 18 июня сообщили в штабе обороны республики.

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«В результате обстрелов ВФУ на пляже в Мироновке ранены два мирных жителя. ВФУ нанесли удар по Мироновке рядом со Светлодарском, ранение получили два мирных жителя», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР.

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