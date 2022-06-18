Донецк, 18 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️15:04 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️15:10 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».