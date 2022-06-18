Кемерово, 18 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Кемеровскую область после аномальной жары пришло небольшое похолодание с осадками в виде дождя, местами с грозами и градом. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

«Виной тому установившийся над Кемеровской и соседними областями центр высотного циклона, — уточнили синоптики. — Прохладная погода будет наблюдаться ещё пару дней, в ночные часы столбики термометров будут понижаться до отметок +10… +15ºС, а днём воздух будет прогреваться в среднем до +25ºС, затем очередное повышение температуры и солнечная погода».

Согласно прогнозу, в начале следующей недели сохранится летний характер погоды, но из-за количества выпавшей влаги будет формироваться кучево-дождевая облачность и возможны тёплые кратковременные дожди.