Лос-Анджелес, США, , 15:21 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст пришёл к соглашению с представителями сети розничной и оптовой торговли Walmart. Об этом 18 июня пишет The Sun.

Канье Уэст NME

Как отмечает издание, в апреле 2022 года Уэст подал в суд документы, согласно которым, он был готов урегулировать конфликт с компанией. При этом сумма, которую получил артист от Walmart, не разглашается. В мае артист уже подал заявление, в котором отказался от судебного иска против сети.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Канье Уэст подал иск в суд против Walmart. Рэпер обвинил торговую сеть в копировании дизайна сланцев Yeezy Foam Runner его бренда одежды Yeezy.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа The Black Eyed Peas вернулась с новым треком спустя два года