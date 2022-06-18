* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:21 — REGNUM Источники в провинции Панджшер сообщают об убийстве одной из ключевых фигур разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), руководителя спецоперациями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере Кари Анаса.

Кари Анас был родом из провинции Газни и получил религиозное образование в Пешаваре, передает «8 Собх».

Согласно источникам, Кари Анас руководил всеми спецоперациями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Панджшер, Каписа, Баглан, Бадахшан, Балх, Нангархар, Кунар и Хост (северо-восток и часть восточных провинций).

Есть сведения, что Анас был одной из ключевых фигур «Сети Хаккани», которая в прошлом руководила большинством террористических операций в Кабуле и других провинциях.