Улан-Удэ, , 15:15 — REGNUM Бурятия передала Старобешевскому району Донецкой народной республики самосвал КамАЗ, грузовик с краном-манипулятором, пассажирскую «Газель» и 30 компьютеров. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бурятия передала Старобешевскому району ДНР два грузовика и пассажирскую «Газель» Телеграмм-канал Алексея Цыденова

Ранее между руководством российского региона и районом ДНР было подписано соглашение о сотрудничестве. По словам Цыденова, в результате фактически Бурятия стала на один район больше.

В рамках соглашения республика поможет старобешевцам с подготовкой к зиме и поставкой оргтехники.

«От такой помощи и наши бы районы не отказались. Но у нас в республике мы каждый год в каждом районе, что-то строим, приобретаем и ремонтируем. А здесь люди получили помощь впервые за долгие годы», — отметил глава.

Финансирование мероприятий будет происходить частично за счёт регионального бюджета, спонсорской помощи, а также федерального бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия поможет восстановить Старобешевский район ДНР