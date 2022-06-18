Донецк, 18 июня 2022, 15:14 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️15:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили 4 снаряда калибра 152 мм.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ снова обстреляли Ясиноватую в ДНР