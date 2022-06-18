Париж, , 15:12 — REGNUM Заявления президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2022 о перспективах вступления Украины в Европейский союз прокомментировали читатели французской газеты Le Figaro.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом накануне российский лидер заявил, что Москва не против присоединения Украины к ЕС, так как вопрос о присоединении или неприсоединении к экономическим блокам является суверенным решением любой страны.

«Путин прав и все просчитал. Ему все равно, если Украина, отрезанная от своей русскоязычной восточной части, вступит в ЕС. Находиться в Европейском союзе для страны означает потерять суверенитет и свою душу в бессильной технократической организации», — написал пользователь под ником anonyme 38 572.

«А Макрон думал, что этим громогласным заявлением запугивает Путина!..», — отметил MICHEL BOUCHARDY.

«Может быть, это первый признак, чтобы мы начали прислушиваться к перешептываниям о переговорах?», — предположил Un Épicurien.

«Кандидатура Украины в ЕС не представляет угрозы для России. Я бы даже сказал, что это устроило бы Россию. Надо признать, что и без того экономически ослабленная Европа долгие годы будет нести бремя Украины. За всеми этими красивыми декларациями поддержки уже стоят и будут стоять миллионы, которые европейцы будут платить в виде налогов», — указал Insight2000.

«Присоединить Украину к Европе — значит еще немного ее разорить и сделать нежизнеспособной», — уточнил пользователь Ludwig3.

«А они думали спросить мнение европейских народов?», — задался вопросом Occitane.

«Еще один удар ниже пояса от Путина, который будет смеяться, пока европейцам придется взять на себя финансовое бремя Украины», — заключил пользователь TIESSE DI HOYE.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские пользователи соцсети Twitter положительно отреагировали на ответ президента России Владимира Путина на слова американского лидера Джо Байдена об инфляции в США, которая якобы наблюдается из-за спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины и действий главы Российского государства.